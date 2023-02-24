Кузбасс вложил 3,6 млрд рублей в подготовку к международным играм «Дети Азии»

Торжественное открытие юношеских игр «Дети Азии» пройдет 25 февраля на кемеровской ледовой арене «Кузбасс» в 16:00 по местному времени. Прямой репортаж с открытия можно будет увидеть в эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Кузбасс 1».

Соревновательную программу игр открывают хоккеисты — стартовый матч турнира состоится 24 февраля на новокузнецком стадионе «Кузнецкий лед». Кроме хоккея юные спортсмены будут соревноваться в горнолыжных дисциплинах и лыжных гонках, шорт-треке и классическом конькобежном спорте, керлинге и фигурном катании, в прыжках с трамплина, сноуборде и фристайле, а также в демонстрационных видах — волейболе на снегу и киберспорте. Кроме Кемерова и Новокузнецка, соревнования примут центр горнолыжного туризма Шерегеш в Таштагольском районе и Междуреченск.

«В подготовку и проведение соревнований вложено около 3,6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Почти 80% финансирования мы направили на строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, все объекты отвечают самым высоким мировым стандартам и готовы к встрече спортсменов и болельщиков», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Всего в масштабном спортивном турнире примут участие 827 юных атлетов из России, Беларуси и Казахстана, а также из стран массово развивающих, как правило, летние, а не зимние виды спорта — из Армении, Афганистана, Кувейта, Кыргызстана, Ливана, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Будет разыграно 57 комплектов медалей. Игры продлятся до 4 марта.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что воспитанник новосибирского хоккея с шайбой, защитник Михаил Гуляев, занял 18 место в текущем рейтинге драфта Национальной Хоккейной Лиги 2023 года.