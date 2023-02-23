Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса по улице Королева. Новый объект возведет компания аффилированная с известным новосибирским застройщиком.

Компания «Специализированный застройщик «Легенды Новосибирска» получила разрешение на строительство многоквартирного 26-этажного дома рядом со зданием администрации Дзержинского района. В доме – 432 квартиры (одно-, двух- и трехкомнатные, а также однокомнатные квартиры-студии). Кроме того, подземный этаж займет автостоянка.

Учредителем «СЗ «Легенды Новосибирска» в 2019 году стал гендиректор ГК «СМСС» Анатолий Павлов. В интервью «Континенту Сибирь» застройщик сообщил, что компания подала заявление на разрешение строительства в Дзержинском районе. Тогда же Анатолий Павлов говорил, что решение о возведении жилого комплекса на Королева принималось в сложное время для строителей – после начала специальной военной операции.

«Проект первой очереди был готов, а вот чтобы начать проектировать вторую, пришлось сильно постараться. Дело в том, что мы 2,5 года искали собственников заброшенного здания, которое стоит по соседству. Оказалось, что один из них живет в Европе, другой на Тайване. Тайванские доверенности у нас не действуют, так как остров не признан Россией. Необходимо было только личное участие. С чудовищным трудом собрали всех вместе, чтобы совершить сделку. Теперь будем проектировать вторую очередь», – рассказал Анатолий Павлов.

Напомним, ГК «СМСС» и ГК «ВербаКапитал» проектируют 60-этажный небоскрёб, который планируют построить в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская».