Салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в Новосибирске

Сегодня, 23 февраля, на Михайловской набережной Новосибирска в 21:00 запустят праздничный салют. Его произведут артиллеристы Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, салют в Новосибирске начнется в 21:00 на Михайловской набережной. Там расположатся четыре 122-мм гаубицы М-30 и столько же установок 2А85. К проведению салюта привлечены 32 военнослужащих минометной батареи отдельной мотострелковой бригады. «Небо над городом расцветят 520 фейерверочных изделий калибра 105 и 122 мм. Звуковое сопровождение салюта будет осуществлено 120 орудийными выстрелами», – говорится в пресс-релизе.

Советская гаубица Д-30 разработана в начале 60-х годов. Она была одним из самых массовых артиллерийских систем в советской армии. По данным пресс-службы ЦВО, это единственная гаубица, которую применяют для десантирования, а также используется воздушно-десантными подразделениями.

Ранее в МЧС опровергли сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара в регионах Сибири.