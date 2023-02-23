Минтранс Новосибирской области ищет подрядчика для оказания услуг по организации X Международного Сибирского транспортного форума. Начальная цена – свыше 51 млн рублей.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации проведения X Международного Сибирского транспортного форума и выставки «Современный транспорт и инфраструктура», которые пройдут с 28 по 30 июня 2023 года в «Новосибирск Экспоцентр». Срок окончания подачи заявок – 13 марта. Начальная цена контракта – 51 235 000 рублей.

Подрядчик кроме всего прочего должен будет организовать 14 конференций. Среди требований к исполнителю: «квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации».

Напомним, по итогам IX Международного Сибирского транспортного форума губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 июня 2022 года поручил областному министерству транспорта модернизировать региональные автодороги. Кроме того, во время Сибирского транспортного форума помощнику президента РФ Игорю Левитину представили проект продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена.