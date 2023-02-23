Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области безвозмездно передало в собственность Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) три здания по улице Академическая, сообщила пресс-служба ведомства.

Подписанный акт приема-передачи федерального имущества для дальнейшего оформления права собственности руководитель Территориального управления Олег Галлямов передал референту по административным вопросам Новосибирского Епархиального управления инокине Надежде.

Здания бывшего детского сада с 1992 года использовались частным образовательным учреждением «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского», которое было создано в Новосибирском Академгородке по инициативе научной общественности 19 августа 1992 года.

«Гимназия функционирует в режиме школы-лаборатории, в которой современное естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием обучающихся и имеет практическую социальную направленность», – говорится в пресс-релизе.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области объявило о продаже объектов инфраструктуры Новосибирского речпорта. В числе лотов – причальная стенка на улице Добролюбова, известная как пристань Речного вокзала.