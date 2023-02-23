За период проведения специальной военной операции звание Героя Российской Федерации присвоено семерым выпускникам Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. Из них пяти Героям России звание присвоено посмертно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во время торжественного открытия памятников на Аллее героев НВВКУ 22 февраля были названы имена Героев России, проходивших обучение в новосибирском военном училище и отличившихся в Специальной военной операции на Украине.

Звание Героя России присвоено:

— подполковнику Рэцой Евгению Анатольевичу;

— майору Семенову Дмитрию Владимировичу (посмертно);

— капитану Козловскому Евгению Валерьевичу (посмертно);

— старшим лейтенантам: Пескову Максиму Владимировичу (посмертно), Ефимову Александру Александровичу (посмертно), Цыдыпову Балдану Баировичу;

— старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно).

«Офицеры и выпускники Новосибирского высшего военного командного училища – это элита вооруженных сил нашей страны, это гордость Новосибирской области, независимо от того, где они родились, жили или служили», – отметил в своем выступлении перед курсантами НВВКУ губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время торжественного мероприятия. Глава региона также поблагодарил родителей: «Огромное спасибо родителям за воспитание таких мужчин. Спасибо родным за то, что вы были рядом с героями и в тяжелые минуты, и в минуты радости. Разделяю с вами боль утраты, выражаю слова поддержки. Вместе с вами будем ждать возвращения тех бойцов, которые с оружием в руках продолжают защищать интересы нашей Родины. Терпения вам, крепости здоровья, духа – мы с вами».

Напомним, в первых числах февраля в зону СВО отбыло добровольческое спецподразделение «Вега». В его составе уехали вице-спикер регионального парламента Андрей Панфёров, депутат Заксобрания Сергей Конько, депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Яковенко.