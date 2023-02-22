Комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска приняла решение о продлении ул. Фрунзе до ул. Волочаевской. Решение об изменениях было принято 21 февраля.

«Предложение актуально в связи с тем, что по окончании улицы Королёва был предоставлен участок для реализации масштабного инвестиционного проекта»,— заявил в ходе комиссии директор муниципального «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

Также реализация проекта связана с необходимостью разгрузки проспекта Дзержинского. Однако прокладывать дорогу по берегу Каменки не будут, новый маршрут обойдёт строящийся парк «Каменка» и будет дублировать проспект Дзержинского. Новую дорогу зафиксируют в генплане после согласования с депутатами горсовета.

Напомним, что мэрия Новосибирска также планирует продлить улицу Кирова до Ключ-Камышенского плато. Разработку необходимой документации планируется закончить в 2024 году.