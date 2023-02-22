На комиссии по вопросам внесения изменений в Генеральный план города Новосибирска 21 февраля среди прочих вопросов рассмотрели предложение ГК «Дом-Строй» о строительстве на месте здания, когда-то принадлежавшего банку «Открытие» по улице Кирова, жилого комплекса. Комиссия предложение одобрила с условием, что застройщик возведет детский сад.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в компании «Дом-Строй», застройщик принял условие муниципалитета. «Да, мы согласны на предложение мэрии. На данном участке запланировано строительство жилого комплекса переменной этажности, финальная посадка (этажность и количество зданий) на утверждении. Проектом предусмотрено строительство детского сада. В данной локации хорошо развито социальное и коммерческое окружение: работают объекты здравоохранения, магазины и различные сервисы. ГК «Дом-Строй» поддерживает институт семьи, семейные ценности и, конечно же, для нас важно запускать строительство социальных объектов в рамках освоения выделенных земельных участков. Так, в составе жилой застройки по адресу Кирова, 44 появится детский сад», – сообщил представитель застройщика.

Напомним, здание банка «Открытие» на Кирова было выставлено на продажу вместе с другими зданиями финансовой организации в конце октября 2020 года. ГК «Дом-Строй» выкупила его в 2021 году. Летом того же года появились данные о том, что на этой площадке застройщик планирует возвести очередной жилой комплекс.