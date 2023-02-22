Сразу в нескольких регионах России 22 февраля по радиостанциям прошло экстренное сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Как сообщили власти, сообщение стало результатом хакерской атаки.

«МЧС России сообщает, что указанная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – заявил представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

На сегодня известно, что хакеры успели получить доступ к эфиру радиостанций в Новосибирске, Казани, Подмосковье, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске и Нижнем Новгороде. Также информацию о нападении хакеров подтвердили в администрации Томской области – в регионе злоумышленники перехватили эфир радиостанции «Юмор FM» (104.8).

Напомним, что в феврале прошлого года хакеры из группировки Anonymous взломали сайты крупных российских федеральных СМИ. На страничках информационных ресурсов при попытке их открыть появлялось сообщение об ошибке «An error occurred». О том, как средствам массовой информации защититься от атак хакеров, в интервью «Континенту Сибирь» рассказывал директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Владимир Дрюков.



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