Новосибирским журналистам 22 февраля провели экскурсию по новой ледовой арене.

Напомним, что акт ввода ЛДС в эксплуатацию был получен в конце декабря 2022 года. В середине января 2023 года началась приемка нового здания. Тогда же арену поставили на кадастровый учет.

Проект нового ЛДС создан с учётом современных стандартов КХЛ. Благодаря особым настройкам светового оборудования и расположению сидений стадион просматривается с любого из 10587 мест. Кроме того, в течение четырёх часов ледовую арену можно трансформировать под концертную сцену. Общая площадь объекта — 71,2 тыс. кв.м.

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Вокруг новой арены и первого матча, который состоится на её льду в последние дни, высказывается множество предположений. С одной стороны, успешное выступление ХК «Сибирь» в регулярном чемпионате и досрочный выход в плей-офф. С другой – практически на 100% готовый новый стадион со значительно большей вместимостью и современным функционалом. Казалось бы, «паззл сложился». О том, от чего зависит судьба первого официального матча на «Сибирь-Арене» рассказал «Континенту Сибирь» министр спорта и физической культуры Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Первоначальная и основная задача, которая стоит сейчас перед нами – пройти сертификацию Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) по всем критериям. Объект готов, спортивное оборудование настраиваем по необходимым параметрам. Инспекция КХЛ уже два раза была на арене. Последний раз вчера (21 февраля) они здесь работали. Сейчас ждем от них результат проверки», – отметил Сергей Ахапов.

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Также министр спорта рассказал, что хоккейный матч между командами силовых структур, ранее анонсированный в качестве первого матча на льду нового ЛДС, перенесен на неопределенный срок.

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Министр спорта предположил, что по результатам проверки возможно будут незначительные замечания к устранению. «После этого КХЛ должна назначить тестовый матч, формат которого пока не объявлен. После проведения тестового матча и окончательного допуска арены будет приниматься решение совместно с ХК «Сибирь» и с болельщиками о проведении официальных матчей клуба на новой арене», – резюмировал Сергей Ахапов.

Фото Михаила Перикова