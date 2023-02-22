МегаФон увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, соцсетях и других популярных онлайн-сервисах.

Оператор расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. Таким образом пропускная способность увеличилась на 45%. Теперь пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.

В январе трафик использования VK увеличился на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент. Так, в январе этого года видеотрафик в сервисе «ВКонтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.

Вместе с этим «МегаФон» увеличил пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев этот мессенджер остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений — расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Например, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.