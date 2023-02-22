Новосибирский производитель приборов ночного видения планирует в два раза нарастить объем производства

Производитель электронно-оптических преобразователей в Новосибирске «Экран ФЭП» вступил в национальный проект «Производительность труда», благодаря которому на предприятии намерены увеличить объемы выпуска в два раза.

«Экран ФЭП» производит электронно-оптические преобразователи (ЭОП) нескольких поколений и начинает выпуск собственной линейки приборов ночного видения, рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. Также предприятие второе в мире – после США – и первое в России начало производить электронно-оптические преобразователи 4-го поколения. Они востребованы при пилотировании вертолетов в ночное время.

Ближайшие полгода работники предприятия вместе с сотрудниками Регионального центра компетенций АИР будут оптимизировать производство электронно-оптических преобразователей, использующихся в гражданской продукции и военной технике. Устранять потери будут на всей производственной цепочке от изготовления узлов прибора до его испытаний.

«Время бросает предприятию новые вызовы: в этом году мы стали исполнителями государственного оборонного заказа и сейчас речь идет о повышении эффективности на всех этапах производства. Для достижения целей нужно менять мышление и работа с командой РЦК – очень хорошее подспорье», – отметил генеральный директор ЗАО «Экран ФЭП» Александр Дёмин.

В рамках нацпроекта предприятие планирует нарастить объем производства: вдвоеувеличить выпуск приборов на базе третьего поколения ЭОП – сейчас выпускается не больше 2 тысяч в год, а также с 12 до 18 тысяч штук нарастить производство ЭОП на базе второго поколения.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Новосибирской области с 2019 года. Его главная цель – помочь предприятиям стать эффективнее, применяя инструменты бережливого производства. Как происходит реализация задач на практике, каким компаниям удаётся продемонстрировать наиболее впечатляющее успехи, а также что нужно, чтобы стать участником нацпроекта, можно прочитать в интервью с руководителем Регионального центра компетенций Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Камиллой Волосской

