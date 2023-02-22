Новосибирский депутат Александр Аксёненко прокомментировал послание президента Федеральному cобранию

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В церемонии также принял участие заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Новосибирской области Александр Аксёнеко, который прокомментировал главные тезисы из выступления главы государства.

В первую очередь председатель Госдумы обратил внимание на поднятую президентом тему строительства жилья для социального найма. Напомним, что Владимир Путин объявил о намерении начать строительство такого жилья с работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Радует, что тема наёмных домов, которую долгие годы продвигала наша фракция «Справедливая Россия за правду» наконец, заходит в конкретные планы правительства РФ. И как нам видится, наемные дома вполне могут эффективно встроиться в линейку инструментов по решению жилищного вопроса в новых регионах страны», – напомнил парламентарий. Также тема наемных домов вошла в перечень рекомендаций постановления Госдумы по мотивам правительственного часа с министерством строительства и ЖКХ. Завтра это постановление будем «отголосовывать» на пленарном заседании (на прошлой неделе наш профильный комитет этот документ уже поддержал)», — прокомментировал Александр Аксёнеко.

Особенно новосибирский депутат отметил решение главы государства о создании специального государственного фонда персональной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов СВО. Александр Аксёненко заявил, что это «нужная мера и важный сигнал для военнослужащих и для их семей». Вместе с этим он добавил, что накануне в Госдуме как раз проходило обсуждение этой темы, по итогам заседания было предложено закрепить за каждой семьей участника СВО депутата.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ также уделил внимание пункту о продлении программы «Чистый воздух», в рамках которой в стране продолжат ликвидацию свалок и оздоровление экологии. В Новосибирской области существует немало точек, где борьбу с мусором и загрязнениями необходимо усилить, считает депутат.

Напомним, что свое мнение о выступлении Владимира Путина также высказал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив.