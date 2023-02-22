Два года со дня своего основания отмечает в феврале Новосибирский драматический театр. Его художественный руководитель Анатолий Кубанов рассказал «Континенту Сибирь» об итогах двухлетней работы государственного театра, жёстком режиме и тотальной занятости актерской труппы. А также о своём личном понимании задач театра и отношении к «антипатриотам».

О госзаказе и рекордах

Новосибирский драматический театр (НДТ) – самый молодой государственный театр Новосибирска. Он был учрежден региональным минкультом в феврале 2021-го года. И вот уже второй сезон, по словам его художественного руководителя, депутата Заксобрания Новосибирской области Анатолия Кубанова, учреждение успешно выполняет госзадание по числу зрителей. При этом превысив планку по количеству «выпускаемого продукта» в несколько раз. Всего на сегодняшний день в НДТ поставлено 12 спектаклей.

«Обычно в первый год существования театра запускается по 2-3 спектакля. Мы умудрились в первом сезоне поставить 9 спектаклей… Для нас было крайне важно не подвести наших учредителей – министерство культуры. Если есть доверие – это доверие надо оправдывать. Качеством и количеством проделанной работы. Мы себя не щадили – играли в тотальном режиме, репетировали с утра до вечера. И сейчас стараемся не расслабляться», – рассказал Анатолий Кубанов.

О театре «бродилок и кривлялок»

Ставка в театре, по словам его худрука, делается, прежде всего, на актёрский ресурс. Из всего же разнообразия направлений в НДТ предпочтение отдается классике, а вот «эксперименты» и «перфомансы» не приветствуются.

«Чего греха таить, мы видим, что за последние два-три десятилетия провисает именно этот структурообразующий фактор, главное, что делает театр театром – актерская игра. Весь этот лже-концептуализм: бродилки, кривлялки, ходилки – это всё, конечно, здорово. Но в конечном итоге остается зритель и актер… Для меня классика – всегда самый радикальный материал, потому что он несет в себе все потенции – социальные, психологические, профессиональные. Неслучайно всё, что называется разными «неореализмами», «физическими театрами» и прочими «измами» – тоже питается и паразитирует на классике», – уверен Анатолий Кубанов.

Никаких психотравм!

По глубокому убеждению художественного руководителя НДТ, театр в России должен быть элегантным и остроумным. Чего российский театр не должен – так это создавать психотравмирующие эффекты.

«Театр – это медовый «пластырь» на сердце. Наверное, в какой-то сытой, благополучной Швейцарии или «пенсионной» Норвегии уместны все эти «европейские перверсии», замешанные на разных театральных, философских моделях, но мы, уверен, должны беречь и любить своего зрителя. Потому что живем в большое историческое время, когда хватает проблем. И если зритель приходит в театр не в тихой Швейцарии, а в нашей мощной, жесткой, прекрасной, суровой стране, и ты этого человека ещё будешь травмировать – я считаю, что это просто глупо. Потому что у него и так много стрессов. А тут ещё в театре ему показывают ерунду – ну и зачем? Ему этого вполне хватает в жизни», – акцентирует художественный руководитель НДТ.

«Если зритель приходит в театр не в тихой Швейцарии, а в нашей мощной, жесткой, прекрасной, суровой стране, и ты этого человека ещё будешь травмировать – я считаю, что это просто глупо»

Одна из центральных тем творчества для Анатолия Кубанова – любовь. Именно ей посвящена новая постановка НДТ – спектакль «И всё, что с нами будет» по пьесе Альберта Гурнея «Любовные письма», с режиссурой Анатолия Кубанова. Роли в спектакле исполняют Тимофей Ленских (известен также работой в театре «На левом берегу» и эпизодическими ролями в кино) и Лада Большангорская – талантливая молодая актриса, выпускница барнаульского института культуры (до НДТ успевшая поработать в драмтеатре г. Мичуринск Тамбовской области). Их герои влюблены друг в друга с детства и пытаются найти в прошлом ответы на мучающие их вопросы в настоящем. В спектакле также играют Ирина Трифонова и Алексей Лукашов.

О патриотизме и «лжекультуре»

Среди наиболее знаковых проектов театра можно выделить патриотический спектакль «Рапсодия Победы». Впервые он был поставлен на сцене НДТ прошлой весной и представляет из себя спектакль-концерт, где герои читают стихи, солдатские письма и исполняют военные песни. По сюжету, артисты попадают на передовую и выступают перед солдатами Красной армии. Режиссер спектакля – Андрей Бутрин.

«Рапсодию Победы» со сцены НДТ уже показали семьям военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях, а также студентам.

«Мы всегда ощущаем неразрывную связь с тем, что происходит в нашей стране… В спектакле есть все аллюзии, переклички с сегодняшними событиями. И мы понимаем, что патриотизм – это не какие-то отвлеченные идеи, а это естественное жизнеопределяющее чувство любого культурного человека… Считаю безграмотным, когда люди выступают с каких-то космополитических, антипатриотических позиций. Это и гнусно, и глупо», – заявляет Анатолий Кубанов.

Причем бороться с антипатриотизмом Анатолий Кубанов предлагает не просто на словах, но и на деле. По его мнению, культурная и образовательная сферы сегодня нуждаются в чистках, и прежде всего – среди высшего руководства. Эту позицию собеседник подробно изложил в своём недавнем эмоциональном интервью, опубликованном на сайте справедливороссов и в аккаунте «Телега Новосибирска» социальной сети «ВКонтакте».

«Настаёт время, когда вся лжекультурная шваль будет сметаться. И всё больше и больше мы будем видеть на киноэкранах и сценах людей достойных – тех, кто является истинными дочерями и сыновьями Отчизны. Разрыв между либеральными негодяями и народом будет ликвидирован через исключение их из публичного пространства. Как из-за ужесточения государственной культурной политики, так и из-за народного бойкота», – надеется Анатолий Кубанов.

Также он считает, что необходимо закрыть все культурные центры под эгидой Минкульта РФ, которые до сих пор «выдавали пацифистские продукты» (словарь Ожегова: «пацифизм» – политическое течение и мировоззрение, осуждающее любые войны. – «КС»).

Далее в интервью Анатолий Кубанов сравнивает борьбу с либералами с медицинской дезинфекцией.

«Нам необходимо произвести тотальное обеззараживание сфер культуры и образования. Мы не сможем победить, если не вышвырнем нашего внутреннего врага, который засел в идейно-формирующих сферах общественной жизни, таких как образование и культура, десятилетиями задавал либеральную антироссийскую тональность», – безапелляционно предлагает спикер.

Практика решения «культурного вопроса»

Отметим, что Анатолий Кубанов – не единственный, кто выступает в Новосибирске за радикальные изменения в культурной сфере. За последний год в городе заметно активизировалась борьба с так называемыми «идейными врагами». В феврале этого года открылось новосибирское отделение «Культурного фронта России». Его председателем стал заслуженный артист России, профессор Новосибирской консерватории Аркадий Бурханов. Также в число сопредседателей вошли руководитель областного отделения движения «Царьград» Евгений Цыбизов, председатель регионального «Союза отцов России» Сергей Майоров (известен в связи с отменой ряда выступлений музыкальных групп в Новосибирске), ведущая солистка Новосибирского музыкального театра Яна Кованько-Дорошенко и другие. Среди целей, обозначенных организацией – «сохранение культурного кода и самобытности», а также «отторжение вражеской идеологии».

Напомним, на федеральном уровне уже действует организация с подобными целями – ГРАД, созданная в Госдуме из числа депутатов и сенаторов. Основатели ГРАДа – депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов и писатель Захар Прилепин. На сайте организации можно найти информацию о запросах депутатов в госучреждения для выяснения «позиций по поводу специальной военной операции на Украине».

Отметим также произошедшие за последнее время перемены в руководстве целого ряда учреждений культуры Новосибирска, впрочем, официально не связываемые с идеологией. Речь идёт о смене руководства филармонии, театра «Красный факел», «Первого театра» и других заметных участников культурной жизни региона.