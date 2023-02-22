В Новосибирской области в 2023 году построят 12 новых поликлиник и амбулаторий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Этот год – масштабный и перспективный с точки зрения развития системы здравоохранения. Средства, направляемые на ее модернизацию, уже дают результаты. По итогам 2022 года нам уже удалось значительно улучшить показатели по борьбе с онкологическими заболеваниями и снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения», – заявил министр.

В ближайшее время свою работу начнут амбулатории в поселках Ложок и Тулинский и поликлиническое отделение в микрорайоне «Олимпийская слава». Также завершаются работы по амбулаториям в посёлках Кудряшовский, Мичуринский и Садовый, по словам чиновника объекты будут сданы к лету.

Помимо этих объектов в рамках программы модернизации первичного звена в 2023 году построят еще 9 медицинских учреждений. Еще 3 объекта запланированы к сдаче в следующем году.

Также власти планируют ввести в эксплуатацию 35 ФАПов, 27 из них перешли с 2022 года. Вместе с этим в планы властей на текущей год входит открытие ещё трёх центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): в областной больнице, новосибирской больнице № 25 и в Обской ЦГБ.

Ранее мы писали, что в Красноярске открыли новую поликлинику, которая стала станет одним из самых крупных медучреждений за Уралом. Сумма затрат на возведение объекта составила 1,7 млрд рублей.