В Новосибирской области планируют построить 12 поликлиник и амбулаторий в 2023 году

Александр Киселев
 
Больница
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области в 2023 году построят 12 новых поликлиник и амбулаторий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Этот год – масштабный и перспективный с точки зрения развития системы здравоохранения. Средства, направляемые на ее модернизацию, уже дают результаты. По итогам 2022 года нам уже удалось значительно улучшить показатели по борьбе с онкологическими заболеваниями и снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения», – заявил министр.

В ближайшее время свою работу начнут амбулатории в поселках Ложок и Тулинский и поликлиническое отделение в микрорайоне «Олимпийская слава». Также завершаются работы по амбулаториям в посёлках Кудряшовский, Мичуринский и Садовый, по словам чиновника объекты будут сданы к лету.

Помимо этих объектов в рамках программы модернизации первичного звена в 2023 году построят еще 9 медицинских учреждений. Еще 3 объекта запланированы к сдаче в следующем году.

Также власти планируют ввести в эксплуатацию 35 ФАПов, 27 из них перешли с 2022 года. Вместе с этим в планы властей на текущей год входит открытие ещё трёх центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): в областной больнице, новосибирской больнице № 25 и в Обской ЦГБ.

Ранее мы писали, что в Красноярске открыли новую поликлинику, которая стала станет одним из самых крупных медучреждений за Уралом. Сумма затрат на возведение объекта составила 1,7 млрд рублей.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  