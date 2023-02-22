В Новосибирске мошенник украл почти 3 млн рублей у 11 железнодорожников

В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что с ноября 2015 года по июнь 2017 года подсудимый путем обмана под предлогом оказания помощи 3 поездным бригадам в присвоении паспорта доверия АО «Федеральная пассажирская компания» похитил 2,7 млн рублей у 11 железнодорожников», — сказано в сообщении прокуратуры.

По итогу судебного разбирательства мужчину приговорили к 2,6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На сегодня приговор суда в законную силу не вступил.

Паспорт доверия – это стимулирующая программа АО «Федеральная пассажирская компания» для работников поездных бригад, предусматривает дополнительные социальные гарантии, в том числе выплату денежного вознаграждения проводникам.

Напомним, что в Красноярске мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за кражу майнингового оборудования, стоимость которого составила более 10 млн руб. Местный житель действовал в составе ОПГ.