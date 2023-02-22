Компания «Профайн РУС» рассказала о планах по развитию в Сибири

На Сибирской строительной неделе, которая прошла в Новосибирске с 14 по 17 февраля 2023 года, «Комплект Сервис Сибирь» и «Профайн РУС» представили властям Новосибирской области и строительному сообществу СФО планы по дальнейшему развитию компании в регионе.

В ходе официального открытия Сибирской строительной недели совместный стенд «Комплект Сервис Сибирь» и «Профайн РУС» посетили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Менеджмент «Профайн РУС» рассказал о полной локализации компанией производства ПВХ-профиля в России — в Подмосковье и Хабаровске, а также об использовании отечественного сырья и планах по развитию на объектном рынке и рынке ИЖС.

«Сибирь – стратегически важный рынок для нас и наших партнеров. Новосибирская область – лидер строительства за Уралом по объему ввода жилья, социальных, инфраструктурных объектов», – констатировала генеральный директор «Профайн РУС» Елена Ермакова. Напомним, что партнером компании в регионе выступает «Комплект Сервис Сибирь», которая осуществляет комплексные поставки комплектующих для производителей светопрозрачных конструкций на базе 7 складов общей площадью более 14 000 кв. м.



«В 2023 году объем ввода жилья и промышленных объектов ожидается на уровне 2022 года. Сибирь и Дальний Восток — одни из ключевых направлений для развития строительства», – отметил во время визита на стенд исполнительный директор Российского союза строителей Константин Кижель. «Компания «Профайн РУС» — партнер нашего объединения».

В рамках сессии «Тренды и актуальные проблемы объектного строительства Сибири», организованной «Профайн РУС», федеральные и региональные эксперты обсудили такие темы как «параллельный импорт и сохранение себестоимости строительства МКД», «несовершенство нормативной базы как источник потребительского экстремизма», «состояние рынка новостроек Новосибирска», «тенденции изменения планировочных решений квартир», и другие.

«По нашим оценкам, 80% жалоб дольщиков сегодня касаются качества оконных блоков и балконов, — отметила директор Межрегионального института оконных и фасадных конструкций Александра Куренкова. — Окно сегодня — это лакмусовая бумажка всех строительных ошибок: неправильно сделанное проектирование, неграмотная разводка отопления, вентиляции, нарушения в стеновых конструкциях — все будет на окне. Сложность заключается в разной трактовке гарантийного срока в законе о правах потребителей и Гражданском кодексе РФ». Чтобы избежать таких ситуаций, эксперт предложила прописать в нормативных актах: если потребитель отсуживает у производителя деньги за «бракованное» окно, то отдает его застройщику, а сам устанавливает новое на полученные деньги. По словам Александры Куренковой, в такой ситуации количество желающих заниматься потребительским терроризмом резко сократится.

Заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев подтвердил, что в Новосибирске, как и в других регионах России, проблема потребительского экстремизма существует, и сообщил, что планируется совещание с крупными застройщиками для обсуждения этого вопроса.

Вторая сессия, которая прошла при поддержке «Профайн РУС», была посвящена актуальному тренду — индивидуальному жилищному строительству. На сессии «Рынок ИЖС Сибири. Тренды и перспективы» эксперты обсудили перспективы «горизонтального строительства». В частности, аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отметил, что Новосибирской области есть куда расти в этом направлении: доля ИЖС в объеме ввода общей площади жилых помещений по России в 2022 году составила 55,7%, а в Новосибирске этот показатель — 37,2%. При этом впервые в 2022 году лидером по объему ввода в Новосибирской области стала компания, развивающая малоэтажный проект — «Березки», что говорит о высоком спросе на такой вид жилья.