Азербайджанская авиакомпания начинает полеты из Новосибирска в Баку

Новый партнер международного аэропорта Толмачево, азербайджанская авиакомпания AZAL начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Баку. Самолёт будет летать два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выполнение рейсов начинается с 16 марта. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320.

«Рейс из Новосибирска будет отправляться по понедельникам и четвергам — вылет в 15:10, прилет в Баку в 16:40 (по местному времени). Из Баку в Новосибирск по понедельникам и четвергам — вылет в 06:40, прилет в Новосибирск 14:10. Новосибирск – Баку», — говорится в сообщении.

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) является ключевой инфраструктурой гражданской авиации Азербайджана и полноправным членом международного авиационного сообщества. Крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ с самым современным парком воздушных судов. Флот авиакомпании состоит из современных лайнеров Boeing, Airbus и Embraer.