Азербайджанская авиакомпания начинает полеты из Новосибирска в Баку

Надежда Яркова
 
Фото: Михаила Перикова

Новый партнер международного аэропорта Толмачево, азербайджанская авиакомпания AZAL начинает выполнение прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Баку. Самолёт будет летать два раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

Выполнение рейсов начинается с 16 марта. Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных судах Airbus A320.

«Рейс из Новосибирска будет отправляться по понедельникам и четвергам — вылет в 15:10, прилет в Баку в 16:40 (по местному времени). Из Баку в Новосибирск по понедельникам и четвергам — вылет в 06:40, прилет в Новосибирск 14:10. Новосибирск – Баку», — говорится в сообщении.

ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) является ключевой инфраструктурой гражданской авиации Азербайджана и полноправным членом международного авиационного сообщества. Крупный авиаперевозчик и один из лидеров авиационного сообщества стран СНГ с самым современным парком воздушных судов. Флот авиакомпании состоит из современных лайнеров Boeing, Airbus и Embraer.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  