Региональные власти помогли с эвакуацией жительницы Новосибирска, впавшей в кому на Бали

Надежда Яркова
 
Фото: архив "Континента Сибирь"

Впавшую в кому жительницу Новосибирска эвакуировали с Бали. В среду утром, 22 февраля Елену Новосельцеву доставили в областную больницу, где она будет проходить дальнейшее лечение, сообщается в ТГ-канале регионального минздрава.

 Эвакуацию осуществляли реаниматологи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля.

Добавим, в начале января у Елены Новосельцевой, находившейся в тот момент на острове Бали, произошел инсульт и женщина впала в кому. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию по закону оплачивает сам пациент или его родственники.

Семья женщины не имела возможности оплатить счета и обратилась за помощью к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. По итогу, средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, были выделены правительством Новосибирской области из резервного фонда.

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