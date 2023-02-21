В Новосибирске митрополит Никодим благословил выставку икон из собрания Музея Андрея Рублева

21 февраля в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) открылась выставка икон из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В торжественном мероприятии, посвященном этому культурному событию, приняли участие руководители НГХМ и Музея Андрея Рублева, а также представители руководства СФО, области, города и местного духовенства.

Открытие выставки объединило на одной площадке чиновников всех уровней и рангов, от отставных до действующих, и стало событием высокого регионального уровня. А могло бы и вовсе собрать всех первых лиц, если бы не пересеклось по времени с посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию. Впрочем, административный ресурс и таланты директора НГХМ, как залог успеха мероприятий такого формата, уже давно не вызывают сомнений ни у коллег, ни у руководителей.

«Идея проведения этой выставки у нас совместно с руководством Музея Андрея Рублева возникла ещё в начале прошлого года. Мы понимали, что такой грандиозный проект не может состояться без серьезной поддержки. И мы нашли эту поддержку в лице Министерства культуры РФ и представительства президента России в Сибирском федеральном округе. И за то, что этот проект состоялся, мы благодарны министру культуры Ольге Любимовой, полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву и их заместителям, курировавшим этот проект на всех его стадиях», — рассказала «Континенту Сибирь» директор НГХМ Екатерина Болдырева.

В Новосибирске выставка экспонируется под названием «История русской святости». Иконы, предметы декоративно-прикладного искусства, старинные книги и гравюры, всего более 120 бесценных образцов церковного искусства от XVI до XX века, призваны продемонстрировать зрителю не только художественную ценность, но и этическо-духовную основу загадочного национального характера.

«Корни наших сегодняшних достижений уходят в глубь веков. Это то, что оставалось непрестанно в нашем народе — понятие о вере, понятие о нравственности и благочестии. И выражением всех этих понятий является эта выставка», — обратил внимание собравшихся на открытии митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и благословил всех, кто потрудился над организацией и проведением выставки «История русской святости».

Этот выставочный проект посвящен каноническим образам православных святых, вошедших в историю и культуру страны своими духовными подвигами – от образа равноапостольного князя Владимира Святославича, крестителя Руси, до преподобного Серафима Саровского, канонизированного уже в начале ХХ века.

«В нашем музее существует программа выездных выставок. И эта выставка в рамках данной программы далеко не первая. Но из всех наших выездных выставочных проектов это самый крупный — для его проведения нам пришлось даже пожертвовать некоторыми произведениями из своей постоянной экспозиции», – рассказал директор Музея Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Этим новым масштабным выставочным проектом Новосибирский государственный художественный музей продолжает и приумножает опыт сотрудничества с культовым московским музеем, заложенный в ещё 2014 году, когда в Новосибирске с успехом прошла первая выставка произведений искусства из коллекции Центральным музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Экспозиция икон «О тебе радуется» представила посетителям древнейшие и наиболее популярные иконографические типы изображений Богоматери с младенцем. Выставка «История русской святости» будет представлена в НГХМ до 21 мая 2023 года.

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