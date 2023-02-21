Участок с запасами полезных ископаемых в Алтайском крае выставят на аукцион за 75 млн рублей

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) объявил аукцион на право пользования участком недр «Семеновского полиметаллического месторождения» в Алтайском крае.

Проведение аукциона для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр в Третьяковском районе Алтайского края запланировано на 11 апреля 2023 года. Стартовый размер разового платежа составляет 75,3 млн рублей.

Согласно документации, размещенной на портале torgi.gov.ru, участок обладает следующим ресурсным потенциалом: золото, серебро из коренных (рудных) месторождений, руда свинцовая, руда цинковая и руда медная.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 марта 2023 года. Срок заключения договора предусмотрен на 20 лет с даты госрегистрации лицензии.

Напомним, в конце января текущего года в Иркутской области был объявлен конкурс на поиск оксидных марганцевых руд с контрактом на сумму 318 млн рублей.