«Росгосстрах» получила награду «BestSeller» за высочайший уровень развития агентского канала продаж. Торжественное вручение проходило на конференции «InsurSelling-2023. Диплом получила Юлия Шабанова, руководителю блока агентских и офисных продаж.

«В периоды любых экономических катаклизмов агентские сети в страховом бизнесе по всему миру позволяют компаниям поддерживать стабильность. Так и в «Росгосстрахе», несмотря на сложный во всех сферах 2022 год, розничный канал продаж компании показал неплохие результаты во флагманском для нас направлении – страховании имущества частных квартир и домов (ИФЛ)», — прокомментировала Юлия Шабанова.

Согласно опросу, проводившемуся в 2022 году, агенты «Росгосстраха» высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. Так, 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с «Росгосстрахом» уже более 10 лет.

ПАО СК «Росгосстрах» — крупнейшая компания на отечественном рынке страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.