В Толмачево опровергли данные о прибытии «Груза-200» из зоны СВО на территорию аэропорта

Александр Киселев
 
Аэропорт
Фото из архива «Континента Сибирь»

В пресс-службе Толмачёво опровергли «Континенту Сибирь» информацию ряда ТГ-каналов о том, что в грузовой терминал аэропорта якобы прибыли десятки гробов с погибшими в зоне СВО. На видеозаписи, размещенной ТГ-каналами, были отчетливо видны деревянные гробы с прикрепленными свидетельствами о смерти.

«Эта информация является недостоверной. Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачёво и не находится на его территории», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что 16 февраля на Аллее Славы Гусинобродского кладбища Новосибирска похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер». Солдаты погибли под минометным огнем с украинской стороны.

 

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