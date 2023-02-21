В пресс-службе Толмачёво опровергли «Континенту Сибирь» информацию ряда ТГ-каналов о том, что в грузовой терминал аэропорта якобы прибыли десятки гробов с погибшими в зоне СВО. На видеозаписи, размещенной ТГ-каналами, были отчетливо видны деревянные гробы с прикрепленными свидетельствами о смерти.

«Эта информация является недостоверной. Помещение, которое транслируется на видео, не принадлежит аэропорту Толмачёво и не находится на его территории», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что 16 февраля на Аллее Славы Гусинобродского кладбища Новосибирска похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер». Солдаты погибли под минометным огнем с украинской стороны.