В Красноярском крае зафиксирован первый в 2023 году случай заболевания корью. Об этом в своем ТГ-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

«Первый в этом году случай заболевания корью зарегистрирован на территории Красноярского края. Диагноз подтвердился у четырехлетнего ребенка, проживающего в Красноярске. Недавно с родителями он посещал один из регионов Сибири, где фиксировались случаи заболевания корью», — написал в ТГ-канале Дмитрий Горяев.

По словам главы ведомства, в данный момент региональный Роспотребнадзор совместно с министерством здравоохранения Красноярского края проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Также проходит вакцинация всех непривитых граждан, которые контактировали с местом, где успел побывать заболевший ребенок.

Напомним, что 23 января 2023 года министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о 65 заболевших корью в регионе, из них — 30 детей. При этом 17 тысяч человек оказалось контактными с заболевшими. Также с 3 апреля и до 31 декабря 2023 года в Новосибирской области пройдут мероприятия по подчищающей иммунизации против кори.