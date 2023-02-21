«МегаФон» завершил второй этап цифровизации в новом терминале аэропорта Толмачёво. Благодаря установке высокоёмкой базовой станции все посетители аэропорта смогут пользоваться интернетом 4G, скорость которого составит 200 мб/с.

Техническое решение позволяет обеспечить сетью 4G тысячи гостей и сотрудников терминала. Пропускная способность терминала должна составить свыше 1 800 пассажиров в час. Также на территории аэропорта доступны современные технологии голосовых вызовов, в том числе VoLTE.

Телеком-статистика показывает, что в Толмачёво фиксируется прирост не только пассажиропотока, но и мобильной активности. Только в прошлом году количество абонентов «МегаФона» и объем передачи данных оператора в воздушной гавани выросли в 1,5 раза. При этом внушительную долю трафика создают гости из других регионов, которые используют аэропорт как удобный транзитный пункт. Среди приезжих значительную долю занимают жители Якутии (10%), Москвы и Московской области (9%), Кузбасса (5%), Алтая (4%) и ХМАО-Югры (3%).

«Толмачёво – один из тех объектов, где к качеству мобильной связи и интернета предъявляются особые требования, поскольку от нее зависит не только комфорт пассажиров, но и эффективность работы всех функций и служб аэропорта, в том числе безопасность авиахаба. Поэтому мы максимально оперативно развернули в новом терминале покрытие LTE, чтобы уже в день открытия наши абоненты могли комфортно провести время в ожидании рейса или решать рабочие вопросы. Заказать такси, посмотреть сериал, позвонить родным, а также “оцифровать” любые производственные процессы, чтобы сделать их более эффективными – все это теперь возможно в нашей сети», — рассказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

Согласно обезличенным данным оператора среди новосибирцев стабильно растет интерес к международным перелетам. Этой зимой число туристов из региона, отправившихся за рубеж увеличилось почти на 70%. В основном путешественники из области отдают предпочтение странам ближнего зарубежья – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Киргизии. В целом этой зимой новосибирцы уже побывали в 146 странах мира, в том числе в экзотических: Мадагаскаре, Гибралтаре, Гвинее.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.