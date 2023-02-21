В Новосибирске заморожен проект компании «Сиббиотех» по выпуску препаратов против малярии

Инвестиционный проект по производству основного компонента препарата против тропической малярии артемизинина биотехнологической компании «Сиббиотех» заморожен. Об этом на пресс-конференции 21 февраля рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

«»Сиббиотех» брал у нас участок без торгов. У инициатора проекта был европейский инвестор. История началась еще с COVID-19, инвестор просто не подтвердил готовность вкладываться, проект был заморожен», — уточнил министр.

Напомним, что проект по выпуску противомалярийных препаратов стал одним из трёх масштабных инвестпроектов, реализацию которых в 2020 году одобрил совет по инвестициям Новосибирской области. Предварительная оценка общего объёма его вложений составила 671,2 млн рублей.

В рамках проекта планировались производство и продажа на экспорт основного компонента противомалярийных препаратов – артемизинина, а также артемизининовой кислоты. Предполагалось, что при этом будет использоваться сибирское сырьё. Запуск производства был намечен на октябрь 2021 года.

ООО «Сиббиотех» зарегистрировано в Новосибирске в 2021 году. Его владелец – бизнесмен Виталий Тирон.