Итоги работы строительного комитета Госдумы на форуме в Новосибирске

В Новосибирске завершилась «Сибирская строительная неделя-2023». В ходе строительного форума делегаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ обсудили «Механизмы комплексного развития территорий. Восстановление новых территорий России».

В 2023 году строительный форум выдался весьма представительным. В нём приняли участие губернатор Новосибирской области и региональный министр строительства, отраслевые эксперты, делегаты от федеральных и региональных строительных компаний, представители строительных вузов, сенаторы и сразу четверо депутатов из комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы РФ: Сергей Пахомов, Александр Аксёненко, Илья Вольфсон и Сергей Колунов.

Одной из наиболее ярких тем дискуссии стал вопрос законодательного статуса апартаментов. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что Государственная Дума РФ никогда не придаст апартаментам, как строящимся, так и уже построенным, статуса жилья.

Для более тесной координации комитета с субъектом Федерации Сергей Пахомов попросил своего заместителя Александра Аксёненко, представляющего в федеральном парламенте Новосибирскую область, плотнее взаимодействовать со строительным сообществом региона. Также законодатели и строители подробно разобрали в диалоге вопрос комплексного развития территорий (КРТ), который в Новосибирской области пока не реализован ни в одном проекте. Хотя по актуализированному генплану под КРТ в регионе определено около 1,5 тысяч гектар земли, что позволяет рассчитывать на объем жилья приблизительно в 15 млн.кв.метров.

«Мы понимаем, что без КРТ не будет развития мегаполисов. В эту программу нужно обязательно вовлекать частный сектор. И здесь есть большой пласт пробелов в законодательстве, о котором нужно говорить. Это актуально для всей страны, а для Новосибирска с его большими объёмами частного сектора в центральных частях города – сверхактуально. Также важно правильно понимать саму суть КРТ, она заложена в названии – вместе с жильем должна строиться необходимая инфраструктура: социальная, транспортная, инженерная. Здесь нам тоже надо законодательно поработать», – прокомментировал смысл дискуссии зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Делегация строительного комитета Госдумы также пообещала рассмотреть возможность проработки механизма для изъятия у недобросовестных застройщиков участков с недостроями, которые уродуют облик городов и не соответствуют виду разрешенного использования участка. Как отметил губернатор Андрей Травников: «Сегодня такого механизма, к сожалению, нет. А пока объёкт не будет достроен, нет возможности даже судиться с застройщиком».