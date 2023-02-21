Около 140 млн потратят в 2023 году на развитие туризма в Новосибирской области

В 2023 году увеличено финансирование госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области». Средства пойдут на благоустройство и реконструкцию объектов туризма в районах области, развитие инфраструктуры, покупку туристского и гостиничного оборудования, обустройство туристических маршрутов и реализацию проектов цифрового туризма, сообщает пресс-служба областной администрации.

Госпрограмма по развитию туризма в Новосибирской области была разработана в прошедшем году в целях реализации задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Впервые в 2022 году сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма. Объем средств, заложенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составил 104,7 млн рублей. В 2023 году объем средств по госпрограмме будет увеличен до 139,3 млн руб.

Как рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла 21 февраля, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, за счет госпрограммы были поддержаны 22 предпринимательские инициативы на общую сумму 60 млн рублей.

«Благодаря господдержке уже появился детский игровой комплекс на территории центра отдыха «Бухта Лазурная» в Барабинском районе. В Искитимском районе установлены скандинавские домики и обустроена прилегающая территория. В Венгеровском районе проведена реконструкция здания гостиницы. На территории Маслянинского района созданы водные туристические маршруты и приобретено туристическое оборудование для пунктов проката. В гостинице «Приморье» отремонтированы и обустроены номера, на территории эко-парка «Чкаловские дачи» появился веревочный парк для детей. В Бердске модернизирована инфраструктура гостиничного комплекса «Борвиха» и другие», – отметил Лев Решетников.

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области на общую сумму 20 млн рублей в 2022 году были выделены 4 муниципальным образованиям: Черепановскому, Карасукскому, Чановскому и Маслянинскому районам. Благодаря господдержке в Черепановском районе на границе с Алтайским краем появилась въездная стела «Новосибирская область». В Карасукском районе проведены работы в природном комплексе «Савка». В Маслянинском районе создан сквер с памятником основателю золотодобычи графу Егору Францевичу Канкрину. Ведутся проектные работы по благоустройству набережной у озера Карачи в Чановском районе.

Добавим, что раннее также сообщалось о планах создать туристический кластер за 11 млрд рублей в Новосибирской области.