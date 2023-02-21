МТС запускает серию бесплатных вебинаров для логистических компаний, застройщиков, торговых предприятий и производств Новосибирска. Эксперты МТС расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы, автоматизацию медосмотров и тренды 2023 года.

21 февраля в 12:00 (16:00 Нск) можно подключиться к вебинару «Маркетинг в сфере недвижимости». На нем расскажут, как Big Data выявляет интерес к покупке недвижимости среди пользователей, какие инструменты чаще всего используют застройщики, а также какие тренды в маркетинге недвижимости будут актуальны в 2023 году. К участию в вебинаре приглашаются застройщики, агентства недвижимости и строительные компании.

27 февраля в 10:00 спикер Александр Коломенский расскажет про сокращение расходов на ГСМ и предотвращение хищения топлива в корпоративном автопарке. В частности, руководители предприятий и компаний с собственным автопарком, а также государственные структуры и службы безопасности предприятий узнают, как выявить и пресечь хищения топлива, как контролировать заправку на проверенных АЗС, какие существуют способы мошенничества и какие потери несут из-за этого компании.

28 февраля состоится сразу три вебинара, первый из которых начнется в 11:00. На встрече «Облака 2023. Главные причины перенести виртуальную инфраструктуру в облако прямо сейчас» участники узнают о преимуществах облачного хранения данных, существующих мифах об облаках и переносе инфраструктуры в облако. К участию приглашаются руководители и специалисты ИТ-департаментов, технические консультанты и представители отдела обеспечения безопасности информационных систем.

28 февраля в 13:00,онлайн-семинар, который состоится будет посвящен платформе Webinar для онлайн-встреч и мероприятий и заинтересует руководителей IT-департаментов, технических и ИБ-директоров, а также ответственных за цифровую трансформацию. Участники узнают о новых возможностях привычных сервисов для совместной работы — интерактивной доске Miro, Google, календаре, Chrome, обеспечении безопасности коммуникаций и сокращении времени на администрирование. А уже в 15:00 желающие смогут присоединиться к встрече «Технологии и здоровье».

Участие в вебинарах бесплатное, необходима только регистрация.