Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение о проработке вопроса по переходу многоквартирных домов в городе со сжиженного на природный газ или электроснабжение. Об этом глава города заявил во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 21 февраля.

«Такое поручение: проработать с министерством (ЖКХ и энергетики региона — «КС»), какие решения на уровне правительства (региона — «КС») необходимы, чтобы усилить эту работу. За счет городского бюджета мы эту проблему не решим», — сказал Анатолий Локоть.

В свою очередь начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев добавил, что на сегодня в городе сжиженный газ для приготовления пищи используется в 322 многоквартирных домах. С 2018 года благодаря программе модернизации ЖКХ 13 многоквартирных домов было переведено на природный газ. По словам главы ведомства, возможностей для полного перехода на сегодня не хватает.

«Конечно, наших возможностей не хватает, хотелось бы больше выполнять этих работ. Поскольку газ используется жителями города не для отопления, а для приготовления пищи в квартирах, то мы прорабатываем возможность осуществления перевода на электроснабжение многоквартирных домов при проведении капремонтов там, где позволяют возможности трансформаторных подстанций, подводящих кабельных линий», — прокомментировал Перязев.

В ходе совещания Анатолий Локоть добавил, что темпы перевода пока оставляют желать лучшего, однако решить данную проблему только за счет средств городского бюджета не представляется возможным. Мэр города поставил задачу проработать этот вопрос до конца февраля.

Напомним, что 9 февраля в Новосибирске по адресу Линейная,39 произошел взрыв газа. В результате газового хлопка погибло 14 человек. Семьям пострадавших власти Новосибирска выделили почти 10 млн рублей, в среднем на человека пришлось порядка 32 тыс рублей.