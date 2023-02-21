В Новосибирске до конца месяца перекроют ул. Станиславского из-за строительства четвертого моста

Александр Киселев
 
Площадь Труда
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске на улице Станиславского перекроют движение из-за строительных работ 4 моста. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Ограничения будут действовать на отрезке дороги от площади Энергетиков до площади Труда. Движение приостановят в ночное время.

«С 21 по 28 февраля в ночное время — с 23 часов до 5 часов — вводится временное прекращение движения транспортных средств»,- сказано в сообщении мэрии.

Также ввиду ограничений движения маршруты общественного транспорта временно претерпят небольшие изменения. Власти города просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что вечером 20 февраля на строящемся четвертом мосту через реку Обь произошел пожар. Возгорание удалось потушить чуть более, чем за 30 минут.

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