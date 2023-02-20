Только два региона Сибири вошли в десятку лидеров по количеству привлеченных иностранных граждан с целью их трудоустройства. По регионам СФО Иркутская область заняла первое место с показателем 2,3% от числа всех регистраций, или 275 тыс. Следом идет Красноярский край — 1,5%, или 180 тыс. Об этом сообщили аналитики FinExpertiza.

В десятку лидеров помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Краснодарский край (2,7% или 319 тыс.), Свердловская область (2,2%, или 264 тыс.), Амурская область и Приморский край (по 1,8%, или 216 тыс. и 211 тыс. соответственно).

Новосибирской области удалось привлечь только 1,3% от общего числа трудовых мигрантов. В Омской области и Кузбассе зафиксированы более низкие показатели — 0,4%.

В общей сложности в 2022 году количество иностранцев, перебравшихся в Россию с целью работы, составило 3,47 млн. В сравнении с прошлым годом количество мигрантов увеличилось на 871 тыс. человек. Основной приток (90%) фиксируется из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

Ранее мы писали, что управление Следственного комитета в Новосибирской области инициировало проверку по факту вспышки кори в регионе. По данным правоохранительных органов, заболевание могли завезти из Средней Азии.