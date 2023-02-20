В Новосибирской области арбитражный суд отказал в заявлении ООО «Фабрика “С-теп”» (входит в OR Group) о признании договора поручительства перед Сбербанком недействительным.



Напомним, что обувная фабрика S-TEP (ООО «Фабрика “С-теп”»), расположенная в Бердске, вошла в состав группы компаний «Обувь России» (OR Group) в середине ноября 2015 года. Предприятие производило спортивную, прогулочную обувь, обувь для туризма. Мощность фабрики составляет 500 тыс. пар обуви в год. Вместе с тем, на фоне финансовых проблем головной OR Group фабрика приостановила работу. В 2022 году власти Новосибирской области подготовили обращение на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с просьбой оказать содействие в поиске инвесторов для обувной фабрики S-TEP в Бердске. Также рассматривалась возможность производства на ней обуви для российской армии.

Вместе с тем, в настоящее время фабрика остается поручителем перед Сбербанком по кредитам головной OR Group. Компании не удалось признать недействительными соответствующие договора. «При подписании договора поручительства банку было представлено решение об одобрении этой сделки (покупки фабрики S-TEP группой компаний «Обувь России») как крупной, что подтверждается протоколом внеочередного собрания участников от 12 марта 2019 года. Таким образом, вопреки утверждениям истца (фабрики S-TEP), рассматриваемая сделка была одобрена участниками общества (OR Group)», – сказано в решении суда.

Согласно данным суда, договор поручительства был оформлен в 2019 году с целью обеспечения обязательств другой компании группы OR – ООО «Дизайн-студия». Компании требовалось открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 2 млрд рублей. Срок погашения датировался одиннадцатым марта 2022 года. Сторона «Фабрики “С-теп”» указала, что сделка поручительства не получила процедуру одобрения владельцами компании, в связи с чем был отправлен запрос о признании ее недействительной. Там же указывается на пропуск исковой давности. Согласно выводам суда, обратиться с заявлением компания могла до 13 марта 2020 года.

Напомним, что в февраля этого года ООО «ОР групп» (ранее – «Обувь России») не удалось оспорить решение о признании ее банкротом. До этого компания допустила серию дефолтов по облигациям. Ранее «Континент Сибирь» анализировал, стоит ли их держателям рассчитывать на получение своих денег.

