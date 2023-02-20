Потепление до +2 градусов прогнозируют синоптики в Новосибирске

Надежда Яркова
 
Фото Михаила Перикова

В предстоящий праздничный день, 23 февраля, в Новосибирске ожидается потепление до плюсовых температур. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

По прогнозам метеорологов, дневная температура воздуха в Новосибирске в предстоящие дни, 21 и 22 февраля, составит -1…+1 градусов. Ночные температуры будут в пределах -7… -9, в пригороде до -14 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Заметное потепление ожидается в четверг, 23 февраля. Температура днем в городе составит 0…+2 градусов, днем местами может быть небольшой, мокрый снег.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», такая же теплая погода будет и в пятницу, 24 февраля, в последующие дни в город вернутся морозы. Дневная температура опустится до -6…-9 градусов, ночная до -10… -14 градусов.

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