Потепление до +2 градусов прогнозируют синоптики в Новосибирске

В предстоящий праздничный день, 23 февраля, в Новосибирске ожидается потепление до плюсовых температур. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

По прогнозам метеорологов, дневная температура воздуха в Новосибирске в предстоящие дни, 21 и 22 февраля, составит -1…+1 градусов. Ночные температуры будут в пределах -7… -9, в пригороде до -14 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Заметное потепление ожидается в четверг, 23 февраля. Температура днем в городе составит 0…+2 градусов, днем местами может быть небольшой, мокрый снег.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», такая же теплая погода будет и в пятницу, 24 февраля, в последующие дни в город вернутся морозы. Дневная температура опустится до -6…-9 градусов, ночная до -10… -14 градусов.