Новосибирский девелопер Александр Бойко после покупки ТРЦ «Сибирский Молл» намерен изменить концепцию объекта. Напомним, что здание было приобретено компанией «Глобус», принадлежащей бизнесмену.

О дальнейших планах по развитию торгово-развлекательного центра и сроках их реализации «Континенту Сибирь» рассказал сам Александр Бойко.

«Последние 5 лет мы довольно интенсивно искали площадку под конгресс-центр на 1000-1500 человек. На наш взгляд это то, что жизненно необходимо Новосибирску сегодня. Сложилась патовая ситуация – фактически не хватает площадок для проведения мероприятий федерального масштаба. Ранее мы рассматривали площадку под кинотеатром им. Маяковского и место, которое освободилось на территории первой инфекционной больницы. Также смотрели объект за оперным театром. Да, «Сибирский Молл» – не идеальная площадка, но при этом пешеходная доступность до метро составляет всего 600 метров, также земельный ресурс (11 га) совершенно спокойно позволит реализовать все идеи (связанные с конгресс-центром — «КС»)», – констатировал предприниматель.

Также девелопер отметил, что в отличии от других торговых центров «Сибирский Молл» превратился в ТРЦ внутрирайонного значения, чем и объясняются его нормальные показатели наполняемости. Он признает, что объект включает далеко не все категории арендаторов, который хотелось бы видеть, однако свою основную функцию ТРЦ выполняет. По словам Александра Бойко, даже в современной ситуации объект может работать спокойно еще 5-6 лет, а дальше для того, чтобы он приносит прибыль, нужно вносить изменения.

«Примерно через 3 года мы начнем вводить новшества, а через 5 лет «Сибирский Молл» выйдет уже на новый уровень. Такого формата центры существуют лет 30, у нас здесь на торговые площади приходится порядка 66 тыс. кв метров. В Европе таких пропорций нет уже больше 20 лет, у них доля торговли сократилась максимум до 10-15% от общей площади. Далее идет наполнение развлекательными направлениями и фуд-кортом. Все, что сегодня есть в «Сибирском Молле», будет работать, никто ничего ломать не собирается. Отмечу, что территория застроена менее чем на половину, дальше это технический вопрос, как сделать нужные нам изменения»,- объяснил бизнесмен.

Напомним, что ТРЦ «Сибирский Молл» и деловой центр «Новая высота» были выставлены на продажу госкорпорацией ВЭБ.РФ единым лотом с начальной стоимостью в 3,7 млрд. рублей. Покупателем выступило ЗАО «Глобус».

Ранее стало известно о том, что шведская компания Ingka продает свои торгово-развлекательные центры в России, включая «Мегу-Новосибирск» и «Мегу-Омск». Якорным арендатором этих ТРЦ была сеть IKEA, ушедшая из России.