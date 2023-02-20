Новосибирский завод «Сибстекло» стал площадкой для съемок авторского кино

Александр Киселев
 
Сибстекло
Фото с сайта компани "Сибстекло"

Компания «Сибирское стекло» стала площадкой для съемок сцен художественного фильма по мотивам рассказа Ирвина Шоу «Монумент». Об этом сообщает пресс-службе РАТМ Холдинга. 

В стекольных комплексах компании проходили съемки части сцен для художественного фильма – дипломной работы Оксаны Берилло, выпускницы высших курсов сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии, мастерская Павла Лунгина и Ирины Волковой.

«Фоновые шумы на производстве – симфонию большого завода – попробуем адаптировать для создания звукового лейтмотива, сопровождающего героиню. А, вообще, у тех, кто снимает развит визуальный канал восприятия, и когда наша группа приехала на «Сибстекло», то мы поняли, что попали в точку. У Любови непростая судьба, глубокий внутренний мир и ее образ органичен в атмосфере цеха: раскаленные оранжевые бутылки на конвейере, сочетание ярко-огненных и темных оттенков – есть тут нечто мистическое», – рассказала режиссер картины.

Роль героини, которая работает на стекольном производстве, досталась новосибирскому дизайнеру и блогеру Ирине Королевой. Вместе с ней в создании киноленты приняли участие актеры новосибирских театров, Камиль Кунгуров — «Красный факела» и Владимир Алексейцев – «Глобус».

По словам идейного вдохновителя проекта Оксаны Берилло, монтаж фильма, после обсуждения с Павлом Лунгиным, будет завершен весной. В свою очередь саунд-дизайном займутся московские звукорежиссеры.

Ранее мы писали, что стала известна дата открытия нового здания Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

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