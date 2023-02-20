Дату открытия нового здания театра Афанасьева назвали в Новосибирске

Новое здание Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева на месте кинотеатра «Пионер» откроется для зрителей с 19 марта. Продажи билетов на спектакли уже начались. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Работы по строительству выполняла подрядная организация ЗАО «РСУ-5». Новые помещения для театра Афанасьева были реконструированы за счет средств федерального и регионального бюджетов. Общая стоимость объекта — около 654 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — около 252 миллионов рублей, областного бюджета — около 372 миллионов рублей, городского бюджета — около 29 миллионов рублей.

Техническое открытие учреждения состоялось 12 августа прошедшего года. Запуск новой театральной площадки позволил увеличить количество посадочных мест в зале со 100 до 209. Оборудованы зрительское фойе и отдельное кассовое помещение. Для артистов и других работников имеются репетиционный зал, гримерные, студия звукозаписи, помещения для хранения декораций, реквизита, костюмов, выделены помещения под костюмерный, пошивочный и столярный цеха. Здание обеспечено условиями доступности для маломобильных людей.

«Этот год — исторический: в этом году театру исполняется 35 лет. 19 марта состоится торжественное открытие, а 20 марта мы будем праздновать его 35-летие», — отметила заместитель мэра Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Добавим, театр Афанасьева — второй театр в Новосибирской области, получивший средства на ремонт и реконструкцию в рамках нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус».