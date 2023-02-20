За 2022 год в Сибири закрылось 89 автосалонов

По итогам 2022 года в СФО было запущено 50 новых дилерских центров и закрыто 89 автосалонов. Такие данные привели аналитики московского издания «Автобизнесревю» по запросу «Континента Сибирь».

В своем исследовании аналитики опирались на изменения в дилерских сетях автодистрибьюторов за 2022 год. По данным «Автобизнесревю», всего в СФО по ситуации на начало 2023 года осталось 295 дилерских центров. За год было запущено 50 новых автосалонов. Преимущественно речь шла о китайских брендах.

В частности было открыто 43 новых салона брендов из Поднебесной. Рекордсменом стала группа CHERY. В частности за год новые дилеры этого бренда открылись в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Барнауле, Томске. Дилерские центры премиум-бренда EXEED были запущены в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Кемерове, Омске, Иркутске. Причем в случае Иркутска, Новосибирска и Красноярска речь шла о появлении сразу двух официальных дилеров EXEED. В свою очередь дилеры OMODA были назначены в Барнауле, Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске, Томске. При этом в случае Новосибирска и Иркутска речь шла о появлении сразу двух официальных дилеров. Менее заметными темпами расширяли свою дилерскую сеть в Сибири китайские компании GEELY и JAC. Так, в частности GEELY открыла новых дилеров в Новосибирске, Омске, Абакане, JAC – в Барнауле и Красноярске. Стоит отметить, что всего по стране за 2022 год было запущено 487 новых салонов брендов из Поднебесной.

Часто китайские бренды открывались на площадях, где ранее находились японские или европейские бренды. На этом фоне можно выделить трех дилеров Jaguar и Land Rover (Новосибирск, Красноярск, Барнаул), которые стали официально представлять EXEED и запустили эту марку на мощностях полнофункциональных салонов британских марок. Также сразу два сибирских дилера Lexus провели в 2022 году релокацию японского премиум-бренда в салон Toyota, а на освободившихся площадях разместили «китайцев» (Новосибирск, Красноярск).

Стоит отметить, что китайские автопроизводители не только назначали новых партнеров, но и расставались с действующими. Те дилеры, которые не были готовы вкладывать дополнительные средства в бренд и его новые стандарты или обеспечивать необходимую долю в регионе, выбывали из дилерской сети. Так, например, в Новосибирске дилером CHERY и EXEED перестала быть компания «Сибавто», а в Омске «Антикор-Сервис» закрыл один из двух салонов HAVAL. По данным «Автобизнесревю», всего за 2022 год прекратило работу 20 дилерских центров китайских марок в Сибири.

С точки зрения используемой методологии автосалон считался закрытым, если он формально перестал быть официальным дилером того или иного бренда. Однако при этом, салон мог продолжить свою работу в качестве площадки для торговли автомобилей с пробегом, «серого импорта» или оказания сервисных услуг по тому или иному бренду

Напомним, что в 2022 году свое присутствие в СФО также оптимизировали двое крупных федеральных игроков — «Автомир» и «КЛЮЧАВТО». В частности краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» , с 2021 года присутствующий в Омске и имеющий в своем портфеле в этом городе 13 брендов, провел значительную релокацию шоурумов ряда европейских брендов, включая Volkswagen и Renault. В свою очередь «Автомир» с 1 января 2023 года покинул в Новосибирске автокомплекс на Энергетиков, разместив бренды Audi, Skoda, Hyundai, Suzuki в своих автосалонах на Петухова.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.