В Новосибирске получено разрешение на строительство третьей очереди ЛДС

Надежда Яркова
 
Фото Михаила Перикова

Мэрия выдала разрешение на строительство третьей очереди многофункциональной ледовой арены, расположенной на левом берегу Оби и введенной в эксплуатацию в конце 2022 года. Документ об этом размещен на муниципальном портале города.

Компания-подрядчик, согласно документу, пристроит к ледовому дворцу спорта «Арена» по ул. Немировича-Данченко, павильон контроля доступа посетителей с билетной кассой. Площадь нового павильона составит 1243 кв. м. Работы по строительству должны закончить к 30 июня текущего года.

Общая площадь многофункциональной ледовой арены составила 12 га, ее вместимость до 10 тысяч человек.

Напомним, что акт ввода ЛДС в эксплуатацию был получен в конце декабря прошлого года. В середине января 2023 года началась приемка нового здания. Тогда же арену поставили на кадастровый учет. 21 февраля на арене нового ледового дворца спорта планируется провести первый матч.

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