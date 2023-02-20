В Кузбассе недалеко от горы Топхан частный вертолет АС-350 совершил аварийную посадку. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Междуреченского района Кемеровской области.

Всего на борту находилось 6 человек. По данным властей, 1 человек погиб и еще один (командир воздушного судна) получил серьезные травмы.

«По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)»,- сказано в сообщении Восточного МСУТ СК России.

Как сообщает информагентство ТАСС, вертолет поднимал сноубордистов на гору Топхан. Жесткое приземление произошло в процессе набора нужной высоты. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрогео», его доставили из Красноярска в субботу на базу отдыха «Озерки» в Междуреченске.

Ранее мы писали, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края 9 сентября.