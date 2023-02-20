Железнодорожный районный суд приговорил бывшего подрядчика «Сибрегионстрой» Юрия Белорыбеца к 6,6 годам тюрьмы по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Согласно данным следствия, с 2008 по 2012 годы обвиняемый во время строительства железнодорожных путей новосибирского Промышленно-логистического парка (ПЛП) завышал объемы работ, а также использовал материалы качеством ниже официально заявленного. Финансирование осуществлялась за счет средств областного бюджета, переплата по заключенным контрактам составила 152,8 млн рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. После его задержания в Германии он был экстрадирован в Российскую Федерацию», — сказано в сообщении.

Белорыбец покинул страну в 2016 году. В декабре следующего года предпринимателя задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне после прилета из Турции, тогда же Генпрокуратура РФ инициировала его экстрадицию. Только в октябре 2018 года мужчину доставили сначала в Москву и следом в Новосибирск.

Помимо лишения свободы сроком более 6 лет суд назначил обвиняемому штраф в размере 0,5 млн рублей, вместе с этим с бизнесмена обязали взыскать в счет возмещения ущерба 152,8 млн рублей.

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