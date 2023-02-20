Один из крупнейших производителей куриных яиц в Сибири – «Птицефабрика Чикская» – вступил в национальный проект «Производительность труда». Благодаря нацпроекту, на птицефабрике в течение трех лет рассчитывают повысить производительность на 30%.

«Птицефабрика Чикская» известна своими высокими показателями производительности несушек: 336 яиц в год на одну несушку, что значительно превышает средние показатели по стране. Бренды птицефабрики, среди которых «Яркое утро», реализуются в более чем 19 регионах страны.

Ближайшие полгода под руководством сотрудников Регионального центра компетенций АИР на птицефабрике будут оптимизировать процессы производства яйца – от сортировки и упаковки яиц до отгрузки клиентам.

«Для нашего предприятия вступление в нацпроект – это своеобразный вызов. Наша цель – за три года увеличить производительность минимум на 30%. Параллельно у нас идет проект по переоборудованию фабрики, он рассчитан до 2030 года», – подчеркнул директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль.

Он добавил, что сотрудники уже активно включились в работу по нацпроекту: проходят обучение инструментам бережливого производства, высказывают предложения по оптимизации работы.

«Многие наши сотрудники – дети и внуки тех, кто в 70-х годах строил эту птицефабрику, я в этих людей верю, они заинтересованы в новых знаниях и компетенциях. В первую очередь у работников должна быть интересная работа и хорошие условия. Кроме того, если будет рост производительности труда, то и увеличится заработная плата», – отметил Андрей Биль.