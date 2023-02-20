МУП «Спецавтохозяйство», получившее 11 февраля статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, получило банковскую гарантию в размере 5% от годовой выручки. Партнером «САХ» стал банк Акцепт.

Решение о предоставлении банковской гарантии в размере 195 млн рублей сроком на один год, по словам представителей банка, было принято в максимально сжатые сроки по причине социальной остроты вопроса, а также новой ESG-политики банка (Environmental, social, corporate governance — экология, социальная политика и корпоративное управление — в переводе с английского). «В банке выполняется ряд мер, направленных на бережное отношение к ресурсам», – отметила председатель правления банка Акцепт Елена Терехина. Ее комментарий приводит пресс-служба организации.

Напомним, что предоставление банковской гарантии было одним из условий получения статуса мусорного регоператора. Именно отсутствие гарантии в том числе стало поводом лишения статуса ООО «Экология-Новосибирск».