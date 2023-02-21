Сибирские дилеры Lexus продолжают переходить на «китайцев»

Группа компаний ELKE стала официальным дилером китайского премиум-бренда EXEED в Томске. Салон марки будет располагаться в здании, которое строилось в качестве полнофункционального салона Lexus. В 2022 году аналогичный шаг сделал красноярский «Медведь Холдинг».

Информация о том, что группа компаний ELKE стала официальным дилером китайского премиум-бренда EXEED, появилась на сайте дистрибьютора. Сам дилер в своей группе во VK также разместил пост о новом бренде в портфеле. В сообщении говорится о том, что «новый дилерский центр будет оказывать полный спектр услуг по продаже и обслуживанию EXEED, а в шоу-руме будет представлен весь модельный ряд автомобилей этого бренда в различных комплектациях».

Территориально новый салон будет располагаться в здании, которое строилось в качестве полнофункционального салона Lexus. Дилерский центр общей площадью 1 610 кв.м. был торжественно запущен в 2017 году. По данным 2ГИС, в настоящее время бренд Lexus сохраняет свою локацию.

Напомним, что в 2022 году красноярский дилер Lexus — «Медведь Холдинг» — принял аналогичное решение и открыл салон EXEED на площадке Lexus в то время, как японский премиум-бренд переехал к Toyota. Также поступил и тюменский дилер «Восток-Моторс» в Новосибирске — с той лишь разницей, что речь шла не о запуске салона EXEED, а об открытии салона китайской марки GEELY.

EXEED является премиум-брендом китайской компании CHERY. Его модельный ряд состоит из трех внедорожников — TXL, LX и VX. По данным «Автостат Инфо», в 2022 году в Новосибирской области было зарегистрировано 155 новых автомобилей EXEED, в Красноярском крае – 105, в Алтайском крае – 35.

Группа компаний ELKE является официальным дилером Toyota, Lexus, Hyundai в Томской области, а также развивает одноименную сеть АЗС. Основателем группы компаний является томский бизнесмен Виктор Маршев.

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