Место покинувшего в конце января текущего года депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Терепы занял Олег Бугаков. О передаче мандата было официально объявлено в понедельник, 20 февраля на сессии Заксобрания Новосибирской области.

Олег Бугаков является председателем сельхозпредприятия ЗАО племзавод «Ирмень», которое возглавил после смерти отца, экс-депутата Заксобрания, почётного гражданина Новосибирской области и полного Кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрия Бугакова.

О том, что именно Олег Бугаков получит мандат, «Континент Сибирь» писал в январе 2023 года. Напомним, что глава племзавода «Ирмень» также состоит в областном политсовете «Единой России».

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив пожелал депутату, чтобы он достойно продолжал дело отца. Олег Бугаков, в свою очередь, поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Напомним, что Александр Терепа отказался от мандата после того, как возглавил новосибирское отделение Социального фонда РФ.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что на пост председателя строительного комитета Заксобрания Новосибирской области, которым руководил Александр Терепа («ЕР»), претендовал глава комитета по госполитике Олег Подойма («ЕР»).