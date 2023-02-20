Ждать ли россиянам новой волны мобилизации, а депутатам — отпусков за границей? Читайте в еженедельной сводке «Континента Сибирь» о наиболее ярких поступках и заявлениях представителей Сибирского федерального округа в Госдуме.
- Официально пропустили три дня пленарных заседаний на минувшей неделе члены фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко (Новосибирская и Омская области), Дмитрий Савельев (Новосибирская область), Сергей Сокол (Хакасия) и Артур Чилингаров (Тыва, Хакасия, Красноярский край). Савельев в составе новосибирского батальона «Вега»участвует в спецоперации, ездит в командировки во фронтовую зону. Сокол уехал в октябре прошлого года, в январе продлил контракт службы в «депутатском» подразделении БАРС «Каскад». 83-летний Чилингаров не был в ГД с начала октября.
- Анжелика Глазкова (КПРФ, Республика Алтай, Тыва, Алтайский край) сожалеет о разрыве отношений России с Европейским судом по правам человека. «Тысячи граждан РФ, которые подали заявления в ЕСПЧ, лишены возможности рассмотрения дел в данном суде. Получается, что происходит нарушение прав этих граждан. Хотя наш президент говорил, что не должны ухудшаться права граждан РФ по судопроизводству и по доступу к правосудию, в том числе, и в Европейском суде», —сказала депутат 16 февраля, когда ГД прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ
- Антон Горелкин («ЕР», Кузбасс) допускает возможность договориться с владельцем платформы телеграм Павлом Дуровым о маркировке и блокировке «враждебных» телеграм-каналов.
- Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) рассказал, что вскоре после 24 февраля 2022 года «думцев» предупредили, что чиновникам (в том, числе региональным) и парламентариям нельзя выезжать за пределы страны без согласия вышестоящего начальника. Об этом Матвейчев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», комментируя инициативу о запрете отпусков за границей для чиновников и депутатов в период специальной военной операции.
- Юрий Швыткин («ЕР», Красноярски край) сказал, что сообщения о новой волне мобилизации в России являются провокацией американского посольства и не имеют ничего общего с реальностью.
- Украинский суд заочно приговорил Дмитрия Исламова («ЕР», Кузбасс) к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность страны.