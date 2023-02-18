Группа мобилизованных из 504-го танкового полка города Омска обратилась к президенту РФ с жалобой. Солдаты сообщили, что их заставляют оплачивать бензин, а также запугивают отправкой в зону боевых действий без переподготовки.

Видео с обращением появилось накануне в соцсетях. Солдаты просят о переводе под командование российских офицеров.

«После нескольких выездов на полигон с нас стали требовать деньги на бензин, в противном случае – если не сдаем деньги на бензин – означает, что нам обучение не нужно, мы готовы к боевым действиям на передовой. После с нас собрали военные билеты, поставили непонятные печати, без даты, без номера приказа и подписи командира», — рассказали бойцы в обращении.

Губернатор Омской области Александр Бурков после появления видео в интернете поручил министерству региональной безопасности подготовить запрос в Минобороны с целью выяснения обстоятельств дела. Глава региона отметил в своем ТГ-канале, что в настоящее время устанавливается связь с командованием частей в Донецке.

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