В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при долевом строительстве дома на ул. Добролюбова 162/1. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Прокуратурой установлено, что строительство многоквартирного дома осуществлялось ООО «НСК-Инвест», а затем ЖСК «НСК-Инвест» с привлечением средств граждан — участников долевого строительства без полученных в установленном порядке разрешительных документов», — сказано в сообщении.

При этом взятые на себя обязательства подрядчик не исполнял, а также необоснованным образом неоднократно срывал сроки сдачи дома. Общая сумма ущерба дольщикам составила 84 млн рублей.

По данным Rusprofile, руководителем ООО «НСК-Инвест» является Александр Кисляк, а учредителем — «САУТФ ВИНД ИНВЭСТМЭНТ ГРУП ЛТД» (Великобритания). 6 февраля 2023 года было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.

Напомним, что долгострой на ул. Большевистская в Новосибирске (бывшая «Снежная миля» будет сдан благодаря крупному московскому инвестору. Речь идет о проекте мультифункционального комплекса FREEDOM. В комплексе предусмотрены апартаменты, двухуровневые пентхаусы с выходом на крышу, бары и рестораны, крупнейший фитнес-центр, термальный комплекс с бассейнами и SPA, торговые центры, бьюти кластеры, бизнес-центр и большой подземный паркинг.