В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония, где стали известны регионы-победители II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса 17 февраля.

Представители 42 регионов России накануне продемонстрировали свои лучшие маршруты и места для путешествий по стране. В финал попали те участники, которые в течение 2022 года стали победителями профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Среди победителей также оказались два региона Сибири. Иркутская область выиграла в номинации «Территория экологического туризма», Кузбасс победил сразу по двум направлениям – «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ» и как «Территория горнолыжного туризма».

«42 региона, более 200 человек от Чукотки до Калининградской области. Аутентичные презентации каждого региона, был очень сложный выбор… С учетом того, что мы увидели сейчас в финале, мы видим куда развиваться, и каждый регион для себя определил стратегические направления. То есть не просто «туризм про все», «приезжайте к нам», а четко смотрит, какие аудитории и с какой целью должны приехать именно в этот регион. Это не может не вдохновлять и не вселять оптимизм», — отметил председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов.

Премия Russian Travel Awards проходит в Санкт-Петербурге второй раз. Основная цель конкурса — найти самые успешные проекты в сфере туризма, а также способствовать их продвижению. Организаторами премии выступают комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и городское туристско-информационное бюро.

Напомним, что правительство РФ выделило 950 млн рублей на развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области.