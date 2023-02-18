В Новосибирске завершено расследование по уголовному делу о получении взятки сотрудником муниципального учреждения «Управление дорожного строительства». Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

«По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый, действуя в корыстных целях, получил взятку в виде денег на общую сумму 285 тыс. рублей из предназначавшихся 425 тыс. рублей от представителя ООО СУ «СибСтрой» и ООО «ДорСиб»»,— сказано в сообщении.

Взятку по данным надзорного ведомства, чиновнику предложили представители компаний «СибСтрой» и «Дорсиб». Организации осуществляли ремонт автодорог в Ленинском районе Новосибирска.

Чиновник был задержан в октябре 2022 года. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 3 миллионов рублей, свою вину мужчина отказался признавать.

По данным rusprofile, ООО «СУ «СибСтрой»» зарегистрировано в декабре 2007 года. Компания осуществляет деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставной капитал компании — 11 тсч. рублей. Учредителем и директором является Заманова Елена Васильевна. В общей сложности за все время работы «СибСтрой» получил 134 госконтракта, сума которых составила более 724 млн. рублей.

Напомним, что у сотрудника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области взыскали 489 тысяч рублей в пользу государства за получение взятки.